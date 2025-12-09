Donna delle pulizie ruba oro nelle case e lo rivende con i figli | arrestata
Tradiva la fiducia dei suoi clienti sottraendo oro e preziosi dalle abitazioni dove lavorava come donna delle pulizie. Una 42enne originaria della Puglia ma domiciliata in provincia di Pordenone è finita agli arresti domiciliari lo scorso 4 dicembre, dopo un'indagine condotta dai Carabinieri.
Faceva le pulizie nelle case del Friuli, ma rubava gioielli e oro: ecco come è stata smascherata - Donna agli arresti domiciliari per furti in abitazione nella Destra Tagliamento, coinvolti anche i figli per ricettazione.
