Donna delle pulizie ruba oro nelle case e lo rivende con i figli | arrestata

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradiva la fiducia dei suoi clienti sottraendo oro e preziosi dalle abitazioni dove lavorava come donna delle pulizie. Una 42enne originaria della Puglia ma domiciliata in provincia di Pordenone è finita agli arresti domiciliari lo scorso 4 dicembre, dopo un'indagine condotta dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

