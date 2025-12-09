Doni racconta cosa Francesco Totti chiese di fare a un cameriere | Gli offrì mille euro

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doni rivela un episodio particolare con Francesco Totti, in cui l'ex capitano della Roma chiese a un cameriere di fare qualcosa di insolito, offrendogli mille euro. L'ex portiere condivide anche ricordi delle serate trascorse in compagnia di Totti, descrivendo momenti di divertimento e spontaneità durante le loro uscite per le vie di Roma.

L'ex portiere della Roma Doni racconta le serate passate con Francesco Totti in giro per la capitale: "Uno show continuo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

