Doni con il cuore per le famiglie in difficoltà

È in corso la quinta edizione di “Donando con il cuore a Legnano“, raccolta di regali da destinare attraverso le associazioni alle famiglie in difficoltà. Si può aderire fino al prossimo lunedì: basta prendere una scatola, immaginare la persona alla quale si vuole fare un dono – donna, uomo, bimbo, anziano – inserirvi qualcosa di caldo o di goloso e un biglietto gentile. Poi si scrive sulla confezione a chi è dedicata e la si porta nei punti di raccolta. L’elenco è alla pagina Facebook del gruppo. L’iniziativa è promossa dell’associazione Ci-Aiutiamo presieduta da Cristina Scutari (nella foto), e ha il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it