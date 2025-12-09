Donazioni di cornee raddoppiate in Campania | in arrivo 144 nuovi medici

Ben 144 i nuovi medici che saranno abilitati al prelievo dei tessuti corneali entro il 2026, ma si punta a 96 già entro giugno. Inoltre, nel 2025 è ormai consolidato un forte aumento dei prelievi di cornea, addirittura del 101%: dalle 77 del 2024 alle 155 già prelevate sino ad oggi. Sono i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

