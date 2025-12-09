Donazione di biscotti e prodotti per l' igiene in favore delle famiglie più fragili
Una collaborazione nata dalla volontà di portare un aiuto concreto ai nuclei familiari del territorio in stato di fragilità. È quella tra il Club 41 Ferrara 6 e il Centro di solidarietà carità, che, alla presenza dell'assessora alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che ha collaborato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
200gr di gusto e bontà! Quest’anno, scegli di fare una donazione con i biscotti al burro di Loison Pasticceri: un’esplosione di dolcezza racchiusa in un’elegante confezione decorata. Ordinali ora qui: teamforchildren.it/shop-online/ - facebook.com Vai su Facebook
Dal Club 41 Ferrara 6 una donazione di biscotti e prodotti per l'igiene in favore delle famiglie più fragili - Il Club 41 ha infatti donato al Centro di Solidarietà quasi 300kg di biscotti e quasi 250 confezioni complessive di bagnoschiuma e detersivi. Scrive cronacacomune.it
