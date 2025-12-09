Don Francesco Fuschini ’Un prete che scrive è un curioso guazzabuglio di roba’

Don Francesco Fuschini, noto per il suo stile originale e ironico, amava definirsi “una penna poveretta”, ma le sue parole catturavano l’attenzione dei lettori. Con una scrittura ricca di curiosità e personalità, ha lasciato un segno indelebile nelle sue rubriche settimanali sul Carlino, offrendo un vero e proprio guazzabuglio di pensieri e riflessioni.

Don Francesco Fuschini era solito dire, magari con un pizzico di civetteria, che la sua era una "penna poveretta", ma sapeva benissimo che da quella penna uscivano parole che non erano affatto "poverette" ma costituivano un piatto prelibato per i lettori del Carlino che lo seguivano settimanalmente nelle sue rubriche. Respingendo le diavolerie della tecnologia don Francesco scriveva ancora con la cannetta (mi confessò che era la cannetta che usava il suo amico Marino Moretti, altro elzevirista del Carlino di un tempo). Inoltre seminava le sue parole su fogli quadrati di colore giallo e quando metteva il punto ai suoi elzeviri riuniva le cartelle e si recava a Ravenna per sottoporle al giudizio del capo redattore Uber Dondini al quale chiedeva l'assoluzione laica di quei suoi "peccati" di penna e il conseguente imprimatur del "si stampi".

