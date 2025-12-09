Domenica riprende la circolazione ferroviaria sulla Adria–Mestre

Veneziatoday.it | 9 dic 2025

La linea Adria-Mestre riaperta al pubblico da domenica. Oggi, martedì 9 dicembre, c'è stato il tavolo tecnico convocato dalla Regione del Veneto, Infrastrutture Venete e Trenitalia (Gruppo Fs italiane) per aggiornare i sindaci dei Comuni interessati dall’attraversamento della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

