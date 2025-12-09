Domenica di rimpianti e riflessioni amare per la Salernitana

La domenica appena conclusa ha portato delusione e amarezza per la Salernitana, che ha perso un'occasione importante per avvicinarsi alla vetta della classifica. La squadra si trova ora a cinque punti dal Catania, segnando un passo indietro in una stagione caratterizzata da alti e bassi.

La domenica appena trascorsa si è rivelata una giornata amara per la Salernitana, che ha visto sfumare l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, ora distante cinque punti dal Catania

Salernitana, quanti rimpianti: col Trapani finisce 1-1 - Subito avanti i siciliani con Grandolfo, Anastasio pareggia al 35' con una meravigliosa punizione a fil di palo.

