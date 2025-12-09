Domenica di rimpianti e riflessioni amare per la Salernitana

La domenica appena trascorsa si è rivelata deludente per la Salernitana, che ha perso l'occasione di ridurre le distanze dalla vetta della classifica. La squadra campana affronta un momento di riflessione e rimpianti, dopo una prestazione che non ha portato i risultati sperati e che rafforza le sfide da affrontare nel proseguo del campionato.

La domenica appena trascorsa si è rivelata una giornata amara per la Salernitana, che ha visto sfumare l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, ora distante cinque punti dal Catania L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

