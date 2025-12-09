Disturbi mentali abbiamo trovato per la prima volta un legame con le mutazioni di un gene
Un recente studio mostra che le varianti del gene Grin2A sono associate a un rischio più elevato di schizofrenia e altri disturbi psichici. 🔗 Leggi su Wired.it
In Italia 9 milioni con disturbi mentali e comportamentali
Notizie dal mondo ASviS, allarme Oms: un miliardo di persone con disturbi mentali
Edoardo Sarchi ucciso in Albania, la moglie in tv: “Il killer ha disturbi mentali, ci ha distrutti”
Le connessioni tra le regioni cerebrali subiscono profonde riorganizzazioni in precise fasi della vita. Potrebbe essere la chiave per comprendere meglio i disturbi mentali e la demenza. L'articolo di New Scientist. - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto il primo gene che scatena da solo disturbi mentali - Analizzati 121 pazienti: varianti di GRIN2A causano disturbi mentali precoci senza epilessia o disabilità, rivelando un nuovo meccanismo patogenetico. Si legge su msn.com
Le migliori sequel di supereroi da non perdere jumptheshark.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it