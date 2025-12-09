Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze Sarà così per tutti?

S u Netflix sono arrivate in streaming nuove puntate di L’amo re è cieco Italia, il dating show condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia anche nella vita. Nelle prime 4 puntate, i single si sono conosciuti e innamorati senza mai vedersi, formando 6 coppie: Giovanni e Giorgia, Gergana e Parmi, Ludovica e Davide, Nicola e Karen, Alessandro A. ed Elisa e Hyomi e Alessandro. Ecco come procede la loro vita dopo un romantico viaggio in Marocco e i primi giorni di convivenza. Quando “L’amore è cieco”, affidatevi a Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il dating show su Netflix X Leggi anche › Da sconosciuti a sposi, senza mai vedersi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

