Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze Sarà così per tutti?
S u Netflix sono arrivate in streaming nuove puntate di L’amo re è cieco Italia, il dating show condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia anche nella vita. Nelle prime 4 puntate, i single si sono conosciuti e innamorati senza mai vedersi, formando 6 coppie: Giovanni e Giorgia, Gergana e Parmi, Ludovica e Davide, Nicola e Karen, Alessandro A. ed Elisa e Hyomi e Alessandro. Ecco come procede la loro vita dopo un romantico viaggio in Marocco e i primi giorni di convivenza. Quando “L’amore è cieco”, affidatevi a Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il dating show su Netflix X Leggi anche › Da sconosciuti a sposi, senza mai vedersi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Da oggi sono disponibili in Italia i nuovi iPhone 17: i prezzi di tutte le configurazioni
E’ caccia ai nuovi parcheggi. Un migliaio quelli disponibili
Amori in corsa e un addio inaspettato: cosa è successo nei 4 nuovi episodi finali disponibili su RaiPlay da oggi
Sono disponibili nuovi spazi per le visite del Dott. Terranova nelle seguenti date: Milano 12 dicembre 26 marzo Roma 20 marzo Info e prenotazioni: www.davideterranova.it/consulenza Segreteria online WhatsApp: +39 3757023920 - facebook.com Vai su Facebook
Percy Jackson 2, conto alla rovescia su Disney Plus: date, episodi e svolte epiche nella nuova stagione - Percy Jackson torna su Disney+ con nuovi episodi: ecco tutte le date, i titoli e le avventure mozzafiato del secondo capitolo della celebre saga fantasy. Segnala libero.it
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it