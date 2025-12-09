Disney Lilo & Stitch distrugge i supereroi Marvel
Milano, 9 dicembre 2025 – Il 2025 avrebbe dovuto essere l’anno della rinascita Marvel. Invece, il risultato più clamoroso arriva da tutt’altra parte: il live-action Lilo & Stitch, nato per lo streaming e poi spinto in sala, ha superato il miliardo di dollari nel mondo, diventando il film Disney più redditizio dell’anno e il titolo hollywoodiano al top del box office globale. Un successo che ha sorpreso persino gli analisti, considerata la partenza non priva di polemiche per alcune scelte narrative. L’effetto Stitch: numeri da record. Una foto di scena del film 'Lilo & Stitch' diretto da Dean Fleischer Camp, con Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong e Billy Magnussen, della durata di 108 minuti, in uscita nei cinema italiani il 21 maggio 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Back to School con Lilo & Stitch! Rendi la scuola ancora più divertente con i nostri prodotti Disney dedicati ai piccoli fan di Stitch Kit Scuola Bambini ? Set Borraccia + Portamerenda Lilo & Stitch – pratico e colorato per la merenda di ogni giorno ? - facebook.com Vai su Facebook
Lilo & Stitch compie 15 anni: 10 curiosità sul capolavoro della Disney. Aloha! - Che siate grandi o piccoli, la magia Disney qui funziona all'ennesima potenza: Lilo & Stitch non può non aprire una breccia nel cuore di chiunque, magari non come i primi dieci minuti di Up, che ... movieplayer.it scrive
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com