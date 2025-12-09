Milano, 9 dicembre 2025 – Il 2025 avrebbe dovuto essere l’anno della rinascita Marvel. Invece, il risultato più clamoroso arriva da tutt’altra parte: il live-action Lilo & Stitch, nato per lo streaming e poi spinto in sala, ha superato il miliardo di dollari nel mondo, diventando il film Disney più redditizio dell’anno e il titolo hollywoodiano al top del box office globale. Un successo che ha sorpreso persino gli analisti, considerata la partenza non priva di polemiche per alcune scelte narrative. L’effetto Stitch: numeri da record. Una foto di scena del film 'Lilo & Stitch' diretto da Dean Fleischer Camp, con Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong e Billy Magnussen, della durata di 108 minuti, in uscita nei cinema italiani il 21 maggio 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Disney, Lilo & Stitch “distrugge” i supereroi Marvel