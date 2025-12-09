disegno di killer frost confermato ufficialmente da dc per il volto di batman

nuovo progetto di batman e il ruolo di killer frost nel 2025. Il personaggio di Batman ritorna sul grande schermo con una nuova produzione prevista per il 2025, introducendo una serie di villain e personaggi rivisitati. Tra questi, spicca la presenza di Killer Frost, un nemico riconoscibile per un design distintivo. La sua comparsa nel nuovo universo DC alimenta l’interesse dei fan, anche se non si tratta ancora di un villain ufficiale del Batman tradizionale. la figura di killer frost tra i villain di dc. Negli ultimi decenni, Killer Frost si è affermata come una dei personaggi più popolari tra gli antagonisti di DC, grazie anche alla interpretazione di Danielle Panabaker in The Flash della The CW. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

