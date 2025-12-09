Disastro nei cieli aereo precipita | Schianto tremendo Scene atroci
– Un aereo da trasporto militare AN-22 è precipitato martedì 18 marzo nella regione di Ivanovo, durante un volo di prova seguito a interventi di manutenzione. L’incidente è stato confermato dal Ministero della Difesa russo e rilanciato dai principali media nazionali. A bordo del velivolo si trovavano sette persone, il cui stato di salute non è stato ancora ufficialmente comunicato dalle autorità. . Secondo le prime informazioni, riportate dall’agenzia TASS, l’aereo si è schiantato in una zona rurale, non causando danni a persone o edifici al suolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
