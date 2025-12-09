DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre | sollievo Milan niente lesioni per Leao
Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Siamo all’indomani della vittoria in rimonta in casa del Torino che ha permesso al Milan di Allegri (ieri in tribuna perché squalificato) di tornare in vetta alla classifica, ma anche in una grande giornata di Champions. Staserà l’ Inter affronterà a San Siro il Liverpool, in crisi nerissima e senza Salah, mentre l’ Atalanta giocherà in casa contro il Chelsea. Tutte le news di oggi, anche di mercato, qui in diretta su Calciomercato.it. DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: è il giorno di Inter-Liverpool. Nuovo Ds Juve, spunta un inglese (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Oggi lo sciopero per Gaza, dai treni alle scuole: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Diretta tv
Oggi lo sciopero per Gaza: tutte le notizie. Torino, studenti bloccano ingressi del Campus universitario. Chiuse fermate della metro a Roma e Milano. Diretta tv
Il tifo biancoverde al multisala "Partenio": tutte le trasferte dell'Avellino Basket in diretta streaming
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE - Nicolò Rovella (ha deciso di non operarsi) e Boulaye Dia: l’attaccante senegalese ... calciomercato.it scrive
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it