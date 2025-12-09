DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre | Nuovo Ds Juve spunta un inglese Milan-Como no a Perth

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Siamo all’indomani della vittoria in rimonta in casa del Torino che ha permesso al Milan di Allegri (ieri in tribuna perché squalificato) di tornare in vetta alla classifica, ma anche in una grande giornata di Champions. Staserà l’ Inter affronterà a San Siro il Liverpool, in crisi nerissima e senza Salah, mentre l’ Atalanta giocherà in casa contro il Chelsea. Tutte le news di oggi, anche di mercato, qui in diretta su Calciomercato.it. DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: è il giorno di Inter-Liverpool. Nuovo Ds Juve, spunta un inglese (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

