DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre | è il giorno di Inter-Liverpool Nuovo Ds Juve spunta un inglese

Calciomercato.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato Siamo all’indomani della vittoria in rimonta in casa del Torino che ha permesso al Milan di Allegri di tornare in vetta alla classifica, ma anche in una grande giornata di Champions: staserà l’Inter affronterà a San Siro il Liverpool, mentre l’Atalanta giocherà in casa contro il Chelsea. Tutte le news di oggi, anche di mercato, qui in diretta su Calciomercato.it. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con noi le notizie di martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

