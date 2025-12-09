Diretta gol Champions League LIVE vittorie di Olympiacos e Bayern! Ora i match delle 21 | segui Inter Liverpool 0-0 Atalanta Chelsea 0-0 e tutte le altre sfide della sesta giornata della League Phase!

Segui in tempo reale le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. Vittorie di Olympiacos e Bayern, e sfide come Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea ferme sullo 0-0. Rimani aggiornato con cronaca, sintesi e tabellini live su Calcionews24.

Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della sesta giornata! Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la sesta giornta di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Inter Liverpool e Atalanta Chelsea INTER LIVERPOOL LIVE SEGUI LA CRONACA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern! Ora i match delle 21: segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 0-0 e tutte le altre sfide della sesta giornata della League Phase!

Champions 2025/26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

LIVE Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: esordio complicato per i bianconeri

Su Prime la Champions in versione Nfl: Tiri, passaggi e xG in presa diretta

VIDEO DIRETTA NM - Champions, Napoli: l’allenamento pre Benfica Vai su X

Atalanta-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - facebook.com Vai su Facebook

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Tris del Bayern Monaco! Diretta gol live score (9 dicembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi martedì 9 dicembre 2025 delle partite per la 6^ giornata, giocano Inter e Atalanta. Riporta ilsussidiario.net