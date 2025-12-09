Diplomazia Gastronomica | a Napoli il libro che racconta 33 Paesi attraverso la cucina
Identità culturale, convivialità e dialogo tra popoli, ma anche l’importanza della sostenibilità nel settore alimentare per garantire salute e benessere alle generazioni presenti e future. Sono questi alcuni dei temi al centro di “Consoli e Cucine: La Diplomazia Gastronomica”, il volume nato su iniziativa del Corpo Consolare di Napoli e promosso insieme a Deloitte nell’ambito del programma di celebrazione dei 2500 anni dalla fondazione della città e del 50° anniversario della fondazione del Corpo Consolare. Il volume – che sarà presentato giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17,30 al Circolo Nazionale dell’Unione (Via S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
