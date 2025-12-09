DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 9 dicembre 2025 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 dicembre 2025, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 dicembre 2025, di DiMartedì. 🔗 Leggi su Tpi.it
