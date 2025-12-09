diMartedì | il legame tra Trump e Meloni Atreju e la legge di stabilità nella puntata di stasera
Giovanni Floris, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 9 dicembre 2025. Floris, insieme ai suoi ospiti, si interrogherà su quanto sia forte il legame politico tra Trump e Meloni e da che parte abbia deciso di stare la premier italiana se le strade di Europa e Usa sono destinate a dividersi. Focus su tutti gli scenari possibili e sulle conseguenze delle scelte che la destra intende fare sul piano geopolitico — a partire dal posizionamento sulla guerra in Ucraina — ed economico per l’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Trump-Meloni siglano il patto contro il totalitarismo "woke" - Il legame tra Giorgia Meloni e gli Stati Uniti ha ormai assunto il carattere di un rapporto strutturato e profondo. Come scrive ilgiornale.it
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it