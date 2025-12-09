DiMartedì Floris demolito da FdI a ridosso della puntata | la cannonata
Sempre la stessa storia. Su La7 si ripete parola per parola lo slogan urlato dalla sinistra in tutto questo 2025. Secondo loro, infatti, Giorgia Meloni sarebbe un " leader debole ". E, quindi, "isolato" all'estero. E non fidatevi delle parole al miele di Donald Trump o Volodymyr Zelesnky, che ha appena elogiato l'operato della leader di FdI. L'ultimo a esporsi da questo punto di vista è stato Giovanni Floris. Il conduttore di DiMartedì è stato ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7, appunto. Incalzato dalla padrona di casa, Giovanni Floris si è lasciato andare a un sermone contro Giorgia Meloni, utilizzando proprio gli stessi frame di Elly Schlein e compagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
