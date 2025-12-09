Dimarco Inter che duello sulla fascia contro Szoboszlai! Sarà lui a decidere la notte di Champions?

Inter News 24 Dimarco Inter, riflettori sul confronto con Szoboszlai: assist, dribbling e qualità per spostare gli equilibri a San Siro. Uno dei confronti più attesi di Inter Liverpool si consumerà sulla corsia mancina nerazzurra, dove Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter e specialista degli assist, incrocerà Dominik Szoboszlai, trequartista ed esterno offensivo del Liverpool, tra i più brillanti della formazione inglese in questa fase della stagione. DIMARCO IN CRESCITA – Sotto la gestione di Cristian Chivu, il laterale azzurro sta vivendo una nuova centralità nel gioco dell’Inter. Con 5 assist già messi a referto in campionato, Dimarco ha ritrovato continuità offensiva, diventando un’arma costante nella costruzione e nello sviluppo delle azioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

