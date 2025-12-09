Dimarco Inter che duello sulla fascia contro Szoboszlai! Sarà lui a decidere la notte di Champions?
Inter News 24 Dimarco Inter, riflettori sul confronto con Szoboszlai: assist, dribbling e qualità per spostare gli equilibri a San Siro. Uno dei confronti più attesi di Inter Liverpool si consumerà sulla corsia mancina nerazzurra, dove Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter e specialista degli assist, incrocerà Dominik Szoboszlai, trequartista ed esterno offensivo del Liverpool, tra i più brillanti della formazione inglese in questa fase della stagione. DIMARCO IN CRESCITA – Sotto la gestione di Cristian Chivu, il laterale azzurro sta vivendo una nuova centralità nel gioco dell'Inter. Con 5 assist già messi a referto in campionato, Dimarco ha ritrovato continuità offensiva, diventando un'arma costante nella costruzione e nello sviluppo delle azioni.
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Ajax-Inter: Dimarco ci prova da fuori area Diretta 0-0?Psg-Atalanta 1-0, annullato un gol a Barcola
Dimarco ad Inter TV: «Vittoria importante, ora testa al Sassuolo, è un avversario ostico»
4 GOALS AND BURSTING RUNS FROM LUIS HENRIQUE AND DIMARCO | INTER 4-0 COMO | EXTENDED HIGHLIGHTS 4 GOL E LE SGROPPATE DI LUIS HENRIQUE E DIMARCO | INTER 4-0 COMO | EXTENDED HIGHLIGHTS
Cesc #Fabregas: " #Dimarco e #Bastoni giocano a memoria, a me come allenatore fanno imparare tantissimo. L' #Inter è fortissima, vengo sicuramente martedì a vedere Inter-Liverpool per continuare a imparare da loro…". #Como
Inter, arma Dimarco: sempre più assist, ecco da cosa dipende. Stasera di fronte Szoboszlai - Uno dei duelli decisivi della partita sarà quello tra Dimarco e Szoboszlai, uno dei giocatori più in forma del Liverpool ...
