Dimarco | Dobbiamo fare una grande partita Io cerco sempre di…
Marco Dimarco sottolinea l’importanza di una prestazione di livello contro il Liverpool, sfida cruciale per l’Inter nel sesto turno della fase a gironi di Champions League. La partita al Meazza rappresenta un’occasione fondamentale per i nerazzurri di dimostrare il loro valore e avvicinarsi agli obiettivi europei stagionali.
Dimarco. Torna la Champions League al Meazza per il sesto turno della fase a gironi, con l’ Inter pronta ad affrontare il Liverpool di Arne Slot. I nerazzurri, reduci dalla larga vittoria contro il Como in Serie A, cercheranno di sfruttare l’effetto San Siro per ottenere un risultato fondamentale in chiave qualificazione agli ottavi. La squadra di Chivu punta a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite e a mantenere alta la concentrazione in una sfida di grande prestigio europeo. Federico Dimarco, intervistato da InterTV alla vigilia del match, ha parlato dell’importanza di seguire le indicazioni del mister: “ Dobbiamo continuare a seguire quello che chiede il mister, quello che proviamo in settimana, dobbiamo fare una grande partita stasera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter Slavia Praga, conferenza Dimarco: “Lavoro per ritrovare fiducia persa. Dobbiamo pensare di…”
Dimarco a Inter TV: «Abbiamo dominato, ora dobbiamo chiudere prima le partite»
Dimarco: «L’Italia deve andare al Mondiale, dobbiamo vincerle tutte. Gattuso ci ha trasmesso una cosa»
Dimarco a InterTV: "Dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister. Il Liverpool…" - Sesto turno di League Phase per i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid al Meazza arriva il Liverpool di Slot
