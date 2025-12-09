Dimarco a Inter TV | Cerco sempre di migliorarmi dobbiamo continuare a seguire cosa chiede il mister Sul Liverpool…

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Inter TV prima della sfida contro il Liverpool. Nel corso dell’intervista, ha condiviso le sue motivazioni e l’importanza di migliorarsi costantemente, sottolineando l’attenzione alle indicazioni del mister. Le sue parole anticipano una partita fondamentale per i nerazzurri in una competizione importante.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima dell’inizio del match contro il Liverpool. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel corso del prepartita di Inter Liverpool, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha presentato così la sfida del 6° turno della League Phase di Champions League. L’IMPORTANZA DI DARE CONTINUITA’ ALLA VITTORIA COL COMO – « Dobbiamo continuare a seguire cosa chiede il mister e cosa proviamo in settimana, dobbiamo provare a fare una grande partita stasera ». COME SI AFFRONTA UN AVVERSARIO DEL GENERE? – « Un avversario forte, come quando affronti il Barcellona, il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

