Digital Hearts 2025 | formazione digitale e solidarietà insieme per sostenere AGOP
L’11 dicembre una giornata gratuita tra formazione, e-commerce e comunicazione digitale. Digital Hearts è il primo evento italiano che mette nello stesso percorso formazione, networking e solidarietà. L’appuntamento è fissato per l’ 11 dicembre 2025 a San Giuseppe Vesuviano (Na), con ingresso gratuito e aperto a studenti, professionisti, aziende e appassionati del mondo digitale. Talk, workshop tematici e sessioni pratiche guideranno i partecipanti tra e-commerce, marketing, social media e crescita digitale, con speaker e case history in arrivo da realtà tra le più innovative del settore. L’unione tra competenze e valore umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
L’11 dicembre a San Giuseppe Vesuviano (Na) una giornata gratuita di talk, workshop e networking per sostenere AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica La crescita digitale può fare del bene.Nasce da questa convinzione Digital Hearts, il primo - facebook.com Vai su Facebook
San Giuseppe Vesuviano, Digital Hearts 2025: la formazione digitale incontra la solidarietà - Riceviamo e pubblichiamo L’11 dicembre a San Giuseppe Vesuviano (Na) una giornata gratuita di talk, workshop e networking per sostenere AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica La crescita di ... Scrive ilmediano.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com