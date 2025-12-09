Digital Hearts 2025 | formazione digitale e solidarietà insieme per sostenere AGOP

L’11 dicembre una giornata gratuita tra formazione, e-commerce e comunicazione digitale. Digital Hearts è il primo evento italiano che mette nello stesso percorso formazione, networking e solidarietà. L’appuntamento è fissato per l’ 11 dicembre 2025 a San Giuseppe Vesuviano (Na), con ingresso gratuito e aperto a studenti, professionisti, aziende e appassionati del mondo digitale. Talk, workshop tematici e sessioni pratiche guideranno i partecipanti tra e-commerce, marketing, social media e crescita digitale, con speaker e case history in arrivo da realtà tra le più innovative del settore. L’unione tra competenze e valore umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

