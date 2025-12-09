Difende l' autista di un bus | poliziotto rischia di essere strangolato dall' aggressore

Interviene per difendere l'autista di un bus da un'aggressione, ma rischia di essere strangolato. Tutto è avvenuto lo scorso 5 dicembre nei pressi del Metropark di Napoli. L'autista di un bus di linea è stato insultato e minacciato da una persona senza biglietto. Quando questa ha cercato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Agente aggredito mentre difende un autista, elogi dal sindaco - Il sindaco di Crispano Michele Emiliano ha voluto sottolineare il gesto: “Il nostro agente non ha esitato a intervenire per difendere l’autista e contenere l’aggressore. Come scrive napolitoday.it