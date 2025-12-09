“Più liberi più libri si è conclusa”, la kermesse libraria che ha riempito per giorni le cronache per le proteste della sinistra e la richiesta di messa al bando della casa editrice di destra Il Passaggio al Bosc o. Un clamoroso boomerang per le sinistre che hanno finito per pubblicizzare il piccolo editore fiorentino che ha letteralmente ‘sbancato’. Ma c’è una notizia tra le pieghe dell’indignazione progressista che ha dato vita a patetiche manifestazioni contro la rassegna editoriale. Più libri più liberi, l’assistente di Ilaria Salis è il regista del sit in contro “Passaggio al bosco”. Dietro la “‘marcia” e il sit davanti allo stand di Passaggio al Bosco c’è la regia dell’assistente parlamentare di Ilaria Salis, che non è nuovo a blitz violenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Dietro la "marcia" contro Passaggio al bosco c'è la manina del portaborse di Salis. FdI: è una fiera dell'editoria, non un centro sociale