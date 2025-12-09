Dietro la doppietta di Hojlund con la Juve ci sono i consigli di Lukaku Repubblica

L'asse tra Lukaku e Hojlund sta plasmando il nuovo scenario offensivo della Juventus. Dopo aver perso Lukaku, Conte ha affidato a Hojlund il ruolo di protagonista, che ha dovuto accelerare il suo inserimento in rosa a Napoli, in assenza dell'attaccante belga. La doppietta di Hojlund rappresenta un importante passo avanti per il giovane talento e la squadra.

Conte ha perso Lukaku ma ha trovato Hojlund, costretto a bruciare le tappe a Napoli dopo l’infortunio di BigRom. Marco Azzi su Repubblica scrive appunto che adesso finalmente potranno ritrovarsi e magari giocare anche insieme. “i consigli  del maestro hanno aiutato  l’allievo a calarsi meglio  nei meccanismi dei campioni  d’Italia, come  si è visto con la Juve.  Big Rom, pupillo  di Conte, sa meglio  di chiunque cosa si aspetta il tecnico  leccese dal danese” Potrebbe interessarti: Hojlund, nelle prime quin­dici gare al Napoli ha numeri di mag­giore spes­sore rispetto ad Osi­m­hen Lukaku e Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

