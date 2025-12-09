Dieci youngtimer da regalare o regalarsi a Natale

Scopri dieci giovani auto d’epoca ideali come regalo di Natale, perfette per chi ama il fascino vintage e il piacere di guida. Questi modelli, con circa vent’anni, combinano stile, prestazioni e prezzo accessibile, regalando emozioni senza tempo. Un modo speciale per sorprendere gli appassionati e rivivere il piacere delle auto d’epoca moderne.

Certo fanno fatica a passare dal camino, ma se Babbo Natale facesse uno sforzo potrebbe comunque farcele arrivare. Sono auto da sogno, con vent’anni o poco più, costi ancora ragionevoli e una valanga di divertimento nella guida: le nostre preferite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dieci youngtimer da regalare (o regalarsi) a Natale

