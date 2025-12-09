Tra gli champagne più iconici ideale per Natale, spicca Moët & Chandon che celebra la stagione con l’ Impérial in edizione speciale Red, fresco e fruttato, ideale con piatti di mare, e con il Rosé Impérial, perfetto compagno di crostacei e carni delicate. A firmare l’eleganza dei cocktail natalizi arriva il pluripremiato No.3 London Dry Gin, creato da Berry Bros. & Rudd, storico mercante britannico e fornitore della Casa Reale, simbolo di raffinatezza internazionale. La Compagnia dei Caraibi porta in tavola un’ampia gamma di proposte, a cominciare dal Citadelle Gin Reserve, primo golden gin francese, invecchiato in botti di cinque legni e arricchito da botaniche rare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dieci regali per brindare durante le feste