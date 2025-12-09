DiCaprio si scalda | prima i globi poi l’Oscar

Hollywood si prepara alla stagione dei premi 2026 con le nomination ai Golden Globe in programma il prossimo 11 gennaio. E se dovessimo dare una faccia a queste candidature sceglieremmo sicuramente quella di Leonardo DiCaprio. Il film che ha ottenuto più nomination, ben nove, ai Globi assegnati negli Usa dalla stampa internazionale è, infatti, Una battaglia dopo l’altra film del regista Paul Thomas Anderson che, oltre a gareggiare per la miglior regia e il miglior commedia, vedrà il suo protagonista di origini italiane, DiCaprio, contendersi il premio per i miglior attore che, in caso di vittoria, come è noto, rappresenterebbe una buona ipoteca per bissare l’Oscar vinto dal protagonista di Titanic nel 2016 per il film Revenant. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

