Vicenza, 9 dicembre 2025 – Omicidio, caduta accidentale o suicidio? Sono le tre piste su cui si sta lavorando per capire come è morta Diana Canevarolo, 49 anni, trovata all'alba di giovedì 4 dicembre in una pozza di sangue nel cortile di casa sua, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Poi morta sabato all’ospedale di Vicenza. Si attende l’autopsia (in programma per domani) per fare maggiore luce sulle cause della morte. Per ora è chiaro che la donna avesse una frattura all’osso occipitale del capo. Gli inquirenti stanno indagando alla ricerca di prove per capire cosa possa essere successo. Intanto, la trasmissione Rai ‘Ore 14’, diretta da Milo Infante, oggi ha trasmesso una prima intervista al figlio della donna, Nicolò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diana trovata in una pozza di sangue, cosa non torna: il racconto del figlio Nicolò