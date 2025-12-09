Diana trovata in una pozza di sangue cosa non torna | il racconto del figlio Nicolò
Vicenza, 9 dicembre 2025 – Omicidio, caduta accidentale o suicidio? Sono le tre piste su cui si sta lavorando per capire come è morta Diana Canevarolo, 49 anni, trovata all'alba di giovedì 4 dicembre in una pozza di sangue nel cortile di casa sua, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Poi morta sabato all’ospedale di Vicenza. Si attende l’autopsia (in programma per domani) per fare maggiore luce sulle cause della morte. Per ora è chiaro che la donna avesse una frattura all’osso occipitale del capo. Gli inquirenti stanno indagando alla ricerca di prove per capire cosa possa essere successo. Intanto, la trasmissione Rai ‘Ore 14’, diretta da Milo Infante, oggi ha trasmesso una prima intervista al figlio della donna, Nicolò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Diana Canevarolo è morta: speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa. Resta un giallo come si sia ferita
Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia
Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito
Giallo di Vicenza. È morta sabato pomeriggio Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue all’alba di giovedì nel cortile di casa. La donna aveva un grave trauma cranico. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica e la - facebook.com Vai su Facebook
Decretata la morta cerebrale di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo. Ad accertare la cessazione irreversibile delle funzioni i medici dell'ospedale San Bortolo. Vai su X
Diana trovata in una pozza di sangue, cosa non torna: il racconto del figlio Nicolò - La 49enne Canevarolo è morta in seguito a una grave frattura alla testa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Come scrive ilrestodelcarlino.it
