Dialogare con Pascoli? Ora si può | l' intelligenza artificiale museale per scoprire il poeta in modo nuovo

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 15 si terrà la presentazione del progetto “Pascoli AI - L'intelligenza artificiale a supporto della didattica museale” presso il Centro di documentazione del patrimonio pascoliano, in via G. Pascoli 46 a San Mauro Pascoli.Il progetto, che rientra tra le iniziative promosse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

L’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale: dialogare con i morti - Quella di creare un rapporto con i defunti è ambizione antica anche per gli scienziati, e non solo per maghi o apprendisti stregoni. Lo riporta repubblica.it