Dialogare con Pascoli? Ora si può | l' intelligenza artificiale museale per scoprire il poeta in modo nuovo
Sabato 13 dicembre alle 15 si terrà la presentazione del progetto “Pascoli AI - L'intelligenza artificiale a supporto della didattica museale” presso il Centro di documentazione del patrimonio pascoliano, in via G. Pascoli 46 a San Mauro Pascoli.Il progetto, che rientra tra le iniziative promosse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
È stato un vero piacere essere ieri tra gli amici del Circolo culturale Filippo Corridoni di Parma. Una realtà con cui condividiamo da anni un percorso vivo, fatto di dialogo ed interessi comuni Parlando di Giovanni Pascoli, abbiamo ripercorso il suo doppio v - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale: dialogare con i morti - Quella di creare un rapporto con i defunti è ambizione antica anche per gli scienziati, e non solo per maghi o apprendisti stregoni. Lo riporta repubblica.it
