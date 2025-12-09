Di Marzio sul mercato del Milan | La nuova punta dipende dalla cessione di Gimenez

Dopo il match tra Torino e Milan, Gianluca Di Marzio ha analizzato le strategie di mercato dei rossoneri, evidenziando come l'acquisto di una nuova punta sia strettamente collegato alla cessione di Gimenez. L'esperto di calciomercato ha fornito aggiornamenti sulle possibili mosse del club nel prossimo gennaio.

Nel post-partita di Torino-Milan 2-3, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si è espresso sulle possibili mosse rossonere nel prossimo mercato di gennaio, sottolineando che l'arrivo di una punta è legato alla cessione di Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio sul mercato del Milan: “La nuova punta dipende dalla cessione di Gimenez”

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Lucchese torna alla ribalta Della sua rinascita, proprio nella settimana in cui i rossoneri trovano il primo posto, se ne occupa il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo Facebook posta un lungo articolo redatto da www.s - facebook.com Vai su Facebook

Di Marzio: #ACMilan 'want to do something' in 'impossible' January mercato sempremilan.com/milan-want-to-… #SempreMilan Vai su X

Mercato Milan, Di Marzio: "L'arrivo di un attaccante dipenderebbe dall'uscita di Gimenez" - Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato è intervenuto così a Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul campo del Torino. Si legge su milannews.it