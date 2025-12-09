Di Marzio | Se Salah lascia Liverpool andrà…
Il caso Mohamed Salah continua a tenere banco nel mondo Liverpool e non solo. Le tensioni delle ultime settimane, culminate con l’ esclusione contro l’Inter e alcune dichiarazioni che hanno fatto rumore, sembrano ormai tracciare un’unica direzione: l’addio ai Reds appare sempre più probabile, sia a gennaio che al termine della stagione. Di fronte a questo scenario, inevitabile chiedersi quale sarà la prossima destinazione dell’egiziano. Prima del suo ultimo rinnovo, alcune indiscrezioni di mercato avevano accostato Salah anche a diversi top club europei, comprese alcune italiane, Inter inclusa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
