Di Canio prima di Inter Liverpool | Salah ha chiuso E il Liverpool ha questo difetto 

Inter News 24 L’opinionista ed ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato del caso Salah e dei difetti del Liverpool, impegnato questa sera a San Siro contro l’Inter. Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Salah e del Liverpool. « Salah? La storia con il Liverpool è finita, mi pare evidente. Difficile ricomporre dopo parole così pesanti. E’ stato un giocatore straordinario, degno rappresentante di un Liverpool fantastico, ma a livello umano, da quello che percepisco e da quello che mi arriva da alcune persone di Liverpool, non ha mai instaurato una relazione anche al di fuori dal campo con i compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

