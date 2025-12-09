Detrazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica | cosa cambia dal 2025

Dal 2025, le detrazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica cambiano radicalmente. La Legge di Bilancio ha riformato il sistema degli incentivi, eliminando confusione e proroghe, e introducendo nuove regole per favorire interventi edilizi e di efficientamento energetico. Ecco cosa cambia nel panorama delle agevolazioni fiscali legate alla casa.

Il 2025 segna una vera e propria svolta nel mondo delle detrazioni fiscali legate alla casa. Dopo anni di bonus, superbonus, percentuali variabili, proroghe e corse contro il tempo, la Legge di Bilancio ha rimesso ordine, ridisegnando completamente il sistema degli incentivi per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico. Una riforma che promette semplicità, ma che porta con sé non pochi interrogativi, soprattutto tra chi vive in condominio. A fare chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 8E del 19 giugno 2025, un documento molto atteso che scioglie nodi interpretativi e definisce con precisione chi può beneficiare delle aliquote più favorevoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

