Desio getta le basi per il futuro | Più investimenti e stop ai debiti

Desio si prepara a un futuro sostenibile con investimenti mirati e una strategia di riduzione del debito pubblico. Il nuovo bilancio mira a migliorare la qualità della vita, promuovendo coesione sociale e accessibilità, affrontando le sfide economiche, sociali e ambientali che la città dovrà affrontare nei prossimi anni.

"Con questo bilancio l'amministrazione si impegna a rendere Desio una città più vivibile, coesa e accessibile, affrontando le sfide economiche, sociali e ambientali dei prossimi anni". Il sindaco Carlo Moscatelli è soddisfatto per il bilancio di previsione 20262028, documento destinato a dare risposte non soltanto nell'immediato, ma anche a gettare basi per lo sviluppo della città. Moscatelli motiva la sua soddisfazione: "È una manovra solida e credibile, che tutela i conti pubblici, garantisce i servizi essenziali e permette alla città di proseguire nel percorso di sviluppo senza aumentare il debito.

