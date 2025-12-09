Derby di calciomercato | Inter e Milan su Tarik Muharemovic

L'attenzione del calciomercato si concentra sul derby tra Inter e Milan, entrambe interessate a Tarik Muharemovic. Il Milan potrebbe aver bisogno di rinforzi immediati, mentre l'Inter può attendere fino a giugno. La disputa sul giovane talento promette scintille e potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambe le società.

Il Diavolo potrebbe averne bisogno fin da subito, la Beneamata – al momento – può permettersi il lusso di temporeggiare fino a giugno. La sensazione comunque è che si dovrà aspettare il calciomercato estivo: sul taccuino dell’ Inter c’è anche il nome di Tarik Muharemovic. Calciomercato Inter: Tarik Muharemovic si mette in mostra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Derby di calciomercato: Inter e Milan su Tarik Muharemovic

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si accende il derby di mercato bmbr.cc/rpb7ps1 #Calciomercato #Milan #Inter Vai su X

#Calciomercato #Milan, il portiere lo porta Mendes? Derby all'orizzonte per la porta #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Sassuolo, Inter e Milan pronte al duello: Muharemovic accende il derby per la difesa - Calciomercato Sassuolo, Inter e Milan pronte al duello: Muharemovic accende il derby per la difesa Il tema caldo del momento è il Calciomercato Sassuolo, che potrebbe diventare il terreno di un nuovo ... Secondo calcionews24.com