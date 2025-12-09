Deportazione di massa? Ilaria Salis e l’apocalisse europea spiegata male
Deportazione di massa” e campi extra-territoriali: l’Europa diventa catastrofe, almeno secondo Ilaria Salis e le sue parole apocalittiche L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tracciare e deportare. Come l’AI aiuta la campagna anti immigrazione dell’amministrazione Trump L’escalation della campagna di deportazione di massa avviata dall’amministrazione Trump passa anche, e soprattutto, dall’uso delle nuove tecnologie. Una str - facebook.com Vai su Facebook
La chiamano "remigrazione" perché dire deportazione di massa e selezione etnica è troppo nazifascista. Ma nessun maquillage linguistico può rendere accettabile l'odio. A Gallarate come ovunque mai più spazio ai neonazisti #matrice Vai su X
Salis sfida la linea europea sui migranti, “È un piano di deportazioni di massa” - Le misure approvate dall’Unione Europea sui rimpatri rilanciano l’ipotesi dei centri in Albania, mentre Ilaria Salis critica duramente il pacchetto definendolo una svolta restrittiva e pericolosa. Come scrive msn.com