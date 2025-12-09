Deportazione di massa? Ilaria Salis e l’apocalisse europea spiegata male

Deportazione di massa” e campi extra-territoriali: l’Europa diventa catastrofe, almeno secondo Ilaria Salis e le sue parole apocalittiche L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

deportazione massa ilaria salisSalis sfida la linea europea sui migranti, “È un piano di deportazioni di massa” - Le misure approvate dall’Unione Europea sui rimpatri rilanciano l’ipotesi dei centri in Albania, mentre Ilaria Salis critica duramente il pacchetto definendolo una svolta restrittiva e pericolosa. Come scrive msn.com

