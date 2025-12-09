Dentro il nuovo reparto di Psichiatria e piscoterapia per adolescenti inaugurato al Maggiore | FOTO

Bolognatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato all'ospedale Maggiore di Bologna il nuovo reparto di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva, pensato per rispondere all’aumento del disagio mentale tra gli adolescenti dei territori di Bologna, Imola e Ferrara. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

