Dentro il nuovo reparto di Psichiatria e piscoterapia per adolescenti inaugurato al Maggiore | FOTO
Inaugurato all'ospedale Maggiore di Bologna il nuovo reparto di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva, pensato per rispondere all’aumento del disagio mentale tra gli adolescenti dei territori di Bologna, Imola e Ferrara. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Nuovo reparto di Psichiatria per adolescenti al Maggiore, De Pascale: "Investimento importante per un bisogno crescente" - Il Governatore al taglio del nastro del nuovo spazio all'ospedale di Bologna in cui lavorano 28 professionisti ... Da ilrestodelcarlino.it
