Demenza quasi la metà dei casi potrebbe essere evitata o ritardata | ecco gli screening gratuiti
Il 45% dei casi di demenza si potrebbe evitare o ritardare intervenendo tempestivamente su 14 fattori di rischio modificabili: il dato scientifico è emerso dalle stime 2024 della Lancet commission on dementia prevention. Da questo dato, dunque, parte la prima “Giornata nazionale delle demenze”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Flats Service strapazzata per quasi tutta la partita, prima travolta in difesa, poi controllata. Inizia male il ciclo di fuoco delle 4 partite in 12 giorni - facebook.com Vai su Facebook