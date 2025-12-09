Demenza quasi la metà dei casi potrebbe essere evitata o ritardata | ecco gli screening gratuiti

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 45% dei casi di demenza si potrebbe evitare o ritardare intervenendo tempestivamente su 14 fattori di rischio modificabili: il dato scientifico è emerso dalle stime 2024 della Lancet commission on dementia prevention. Da questo dato, dunque, parte la prima “Giornata nazionale delle demenze”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Demenza Quasi Met224 Casi