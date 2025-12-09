Delegazione di Cna all’assemblea sul futuro delle imprese
Una delegazione di Cna Macerata, guidata dal presidente Simone Giglietti, ha partecipato all’assemblea nazionale della Cna a Roma, durante la quale è stato confermato Dario Costantini alla guida della Confederazione per il prossimo quadriennio. L'incontro ha rappresentato un momento importante di confronto e strategia per il futuro delle imprese associate.
Una delegazione di Cna Macerata, guidata dal presidente Simone Giglietti, è stata presente a Roma all’ Assemblea nazionale della Cna che ha confermato Dario Costantini alla guida della Confederazione per il prossimo quadriennio. "L’assemblea è stata un’importante occasione di confronto e rappresentanza, in un momento storico decisivo per il futuro delle nostre imprese ", ha detto Giglietti che poi ha sottolineato come la relazione di Costantini abbia dato concretezza al tema centrale del titolo dell’assise: "La relazione del presidente Costantini ha messo in luce le difficoltà che vivono le imprese e allo stesso tempo ha indicato le nostre proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
