Delegazione biancorossa in visita alle squadre giovanili del Cus Cagliari

Nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, reduce dalla vittoria sull’ostico campo di Cisterna, è arrivata a Cagliari dove mercoledì 10 dicembre (ore 19,30 diretta gratuita su Dazn) debutterà in Cev Volleyball Cup. Gara di andata dei sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

