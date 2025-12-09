Delega unica per i servizi online di Entrate ed entrate-Riscossione

Fiscooggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una sola comunicazione, il cittadino può autorizzare il professionista di fiducia a operare nelle aree riservate dei portali delle due amministrazioni. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

delega unica servizi onlineAttiva la delega unica per i servizi online delle Entrate: modello e istruzioni - Dall'8 dicembre è possibile procedere con la delega unica per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'AdER: i dati previsti dal modello da utilizzare e le istruzioni - Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Delega Unica Servizi Online