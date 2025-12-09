Delega unica per i servizi online di Entrate ed entrate-Riscossione

Con una sola comunicazione, il cittadino può autorizzare il professionista di fiducia a operare nelle aree riservate dei portali delle due amministrazioni. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Delega unica: cosa cambia per contribuenti e intermediari La nuova *delega unica*, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, rappresenta uno dei più importanti interventi di semplificazione nel rapporto tra contribuenti, intermediari e servizi online dell’Agenzia delle Entrat - facebook.com Vai su Facebook

#Delega unica per i #servizi #online di #AgenziaEntrate e #AgenziaEntrateRiscossione al via dall'8 dicembre. Pronta la #guida che illustra tempi e modi per delegare gli intermediari a utilizzare i servizi telematici delle due Agenzie bit.ly/3M6oLeA #AgenziaI Vai su X

Attiva la delega unica per i servizi online delle Entrate: modello e istruzioni - Dall'8 dicembre è possibile procedere con la delega unica per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'AdER: i dati previsti dal modello da utilizzare e le istruzioni - Scrive msn.com