Degusta il Territorio sapori e profumi

Degusta il Territorio a Montelupo Fiorentino è un evento dedicato a scoprire e apprezzare i sapori autentici delle cantine e delle aziende agricole dell’Empolese Valdelsa. Un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, promuovendo prodotti di qualità e rafforzando il legame tra territorio e tradizione enogastronomica.

MONTELUPO FIORENTINO Un’iniziativa pensata per valorizzare le cantine di casa nostra, per dare visibilità alle aziende agricole e vitivinicole dell’Empolese Valdelsa. Un viaggio tra i sapori del territorio suddiviso a tappe. Ed ecco la quarta; giovedì a partire dalle 19.30, il Caffè Centofiori di Montelupo Fiorentino apre le porte alla clientela per un altro appuntamento di " Degusta il Territorio ". Protagonista della serata sarà la Tenuta San Vito di Montelupo Fiorentino, azienda che si estende per 130 ettari (di cui 30 a vigneto e 12 coltivati ad olivo) nel territorio della Denominazione di Origine Chianti Colli Fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una serata dedicata ai sapori autentici del territorio: degustazione dei vini Casa Setaro da Artè. Un viaggio tra retroscena, particolarità e storie di vigna, raccontate direttamente dalla responsabile dell’azienda vitivinicola, custode di tradizione e passione. - facebook.com Vai su Facebook

