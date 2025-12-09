Deddè Sanremo Giovani 2025 video intervista | Un’esperienza formativa presto nuovi brani

Deddè, protagonista di Sanremo Giovani 2025 con il brano Ddoje criature, condivide le sue impressioni sull’esperienza e i progetti futuri. Nella nostra video intervista, l’artista racconta il percorso, le emozioni vissute e l’anticipazione di nuovi brani in arrivo.

La nostra video intervista a Deddè, reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2025 con il brano Ddoje criature. La nostra video intervista a Deddè, reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani 2025 con il brano Ddoje Criature ( Atlantic Records Italy Warner Music Italy). Il titolo, in dialetto napoletano, significa due bambini e racconta l’amicizia tra due ragazzi cresciuti insieme tra giochi in strada, urla dalle finestre delle mamme e prime corse per le vie del quartiere. Scritto insieme a Emmanuel Di Donna e Davide De Blasio, il brano è la fotografia di momenti semplici e legami autentici, mentre musicalmente coniuga la modernità dell’urban-pop a un’anima profondamente radicata nella cultura napoletana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Deddè, Sanremo Giovani 2025 video intervista: «Un’esperienza formativa, presto nuovi brani»

