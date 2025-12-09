Decine di morti Esplode batteria tragedia nel palazzo | incendio spaventoso il video shock

Thesocialpost.it

Una scena impressionante, avvolta dal fumo denso e dalle fiamme che divoravano l’edificio piano dopo piano. Le sirene hanno squarciato il silenzio della notte mentre decine di persone cercavano riparo, intrappolate in un inferno di calore e oscurità. I soccorritori hanno lottato per ore per raggiungere gli appartamenti invasi dal fuoco, mentre l’odore acre della combustione riempiva l’aria. Una tragedia consumata in pochi minuti, con un bilancio che si è purtroppo aggravato con il passare delle ore. A partire dal terzo paragrafo emergono i dettagli: il drammatico incendio si è verificato in un palazzo residenziale di sette piani a Jakarta, capitale dell’Indonesia, provocando 22 vittime, secondo gli aggiornamenti diffusi dalla polizia e rilanciati dai media locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

