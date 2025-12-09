Decine di morti Esplode batteria tragedia nel palazzo | incendio spaventoso il video shock
Una scena impressionante, avvolta dal fumo denso e dalle fiamme che divoravano l’edificio piano dopo piano. Le sirene hanno squarciato il silenzio della notte mentre decine di persone cercavano riparo, intrappolate in un inferno di calore e oscurità. I soccorritori hanno lottato per ore per raggiungere gli appartamenti invasi dal fuoco, mentre l’odore acre della combustione riempiva l’aria. Una tragedia consumata in pochi minuti, con un bilancio che si è purtroppo aggravato con il passare delle ore. A partire dal terzo paragrafo emergono i dettagli: il drammatico incendio si è verificato in un palazzo residenziale di sette piani a Jakarta, capitale dell’Indonesia, provocando 22 vittime, secondo gli aggiornamenti diffusi dalla polizia e rilanciati dai media locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L'anello di fuoco d'Israele a Gaza City, decine di morti. Hamas pubblica le foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu
Altri morti per il batterio mangiacarne: decine di infezioni. Cosa succede
Calca a un comizio politico in India, almeno 36 morti e decine di feriti: le immagini del caos
Un boato, una colonna di fumo visibile da chilometri, cinque morti, decine di feriti, case e aziende sventrate. Un’intera comunità sotto choc. Un anno dopo, Calenzano non è solo il bilancio di una tragedia: è la sfida di una rinascita, segnata da responsabilità, d - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Thailandia, #Hat #Yai sommersa da alluvione: decine di morti; il #Video Vai su X
Esplode furgone, 3 morti e decina feriti - Tre donne uccise e oltre una decina di persone ferite nell'esplosione del furgone rosticceria ambulante avvenuto nella tarda mattina nel mercato di ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it