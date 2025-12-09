Debutta il biglietto unico per i musei modenesi in attesa dell' apertura di AGO
Una innovativa modalità per raccontare Modena attraverso i suoi musei prende forma con l’introduzione del biglietto integrato che permette di visitare insieme il Museo Civico e la Galleria Estense. È un passo che trascende la semplice facilitazione d’accesso e si presenta come un investimento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Debutta da domani, venerdì 5 dicembre, lo skipass a prezzo variabile in Val Sarentino. Un biglietto giornaliero che cambia in base all'affluenza. Il prezzo a Reinswald dipenderà, infatti, dal numero di persone presenti e dalle condizioni meteo. Si va da un mass - facebook.com Vai su Facebook
BIGLIETTO UNICO, LA NUOVA MODALITA’ PER VISITARE I MUSEI DELLA CITTA’ - Nel video Valentina Galloni, Direttrice Museo Civico e Alessandra Necci, Direttrice Gallerie Estensi La città di Modena al centro di una modalità innovativa che, attraverso un unico biglietto integrat ... tvqui.it scrive
