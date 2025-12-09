Debutta il biglietto unico per i musei modenesi in attesa dell' apertura di AGO

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una innovativa modalità per raccontare Modena attraverso i suoi musei prende forma con l’introduzione del biglietto integrato che permette di visitare insieme il Museo Civico e la Galleria Estense. È un passo che trascende la semplice facilitazione d’accesso e si presenta come un investimento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

debutta biglietto unico museiBIGLIETTO UNICO, LA NUOVA MODALITA’ PER VISITARE I MUSEI DELLA CITTA’ - Nel video Valentina Galloni, Direttrice Museo Civico e Alessandra Necci, Direttrice Gallerie Estensi La città di Modena al centro di una modalità innovativa che, attraverso un unico biglietto integrat ... tvqui.it scrive